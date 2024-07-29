Lugano maçı öncesi açıkladı! Çok üzgünüm

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, bazı oyuncuları takımdan göndermek zorunda oldukları için üzgün olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Her sezon, yeni bir sezondur. Kariyerimde hiç geçmişe bakmadım. Yarınki maç, benim sanki Avrupa'daki ilk maçım gibi heyecanlıyım. Her maç, yeni bir başlangıçtır" sözleri ile konuşmasına başlayan başarılı teknik adam, "Toplam 35 antrenman yaptık, bazı oyuncularımız hepsine katıldı ama bütün takım hep birlikte sadece 2-3 antrenman yapabildi. İçinde bulunduğumuz durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şartlar zor ama oyuncularım da ekibim de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." dedi.

"SAINT-MAXIMIN OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Saint-Maximin, sakat olduğu için ilk maçta oynayamadığını ifade eden Mourinho," Maximin, antrenmanda darbe almıştı ve hala en iyi durumunda değil. Tatilden sonra aramıza katıldı ve sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. En Nesyri de aynı şekilde tatilden geldi. Bu ay için zorluk buydu, takıma geç katılanlar, sonradan transfer olanlar vardı. Saint-Maximin, 90 dakika olmasa da oynayabilecek durumda." şeklinde bilgi verdi.

Jose Mourinho'nun öne çıkan diğer açıklamaları ise şöyle:

"Kulübün transfer döneminde yaptığı işlerden çok mutluyum. Aslında mevcut duruma baktığımızda onlardan daha fazla bir şey isteyemem. Elbette yeni bir oyuncu katılırsa aramıza iyi ama katılmazsa da elimizdeki oyunculardan memnunum."

UMUT NAYİR'A ÖVGÜ

"Benim üzüldüğüm konu göndermek zorunda olduğumuz oyuncular. Gerçekten herkesi çok seviyorum ve çok çalıştılar. Takımda 29 oyuncu artı kaleciler olması imkansız. Daha dar, takımda herkesin kendini birinci veya ikinci opsiyon olarak görmesini istiyorum. Umut Nayir ayrıldı, harika bir karakter gerçekten. Ona en iyisini diliyorum."