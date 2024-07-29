AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Namık Tan'ın "Mavi Vatan" açıklamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Namık Tan'ın açıklamasıyla ilgili, "Yunan basınında büyük bir coşkuyla karşılandı" ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca İsrail'e de tepki göstererek, "Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik İsrail'e tepki göstererek, "Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar" dedi. Çelik, Namık Tan'ın Mavi Vatan açıklamalarıyla ilgili olarak da "Yunan basınında büyük bir coşkuyla karşılandı" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsrail Dışişleri Bakanının uzun zamandır sistematik biçimde Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadeler, tıpkı Hitler’in Nazi Dışişleri Bakanının kullandığı ifadeler gibi insanlık suçu anlamına gelen, savaş kışkırtıcılığını ortaya koyan ifadelerdir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına başladığından beri birçok tehditle karşı karşıya kaldı.

Cumhurbaşkanımızdan bu kadar rahatsız olmalarının nedeni hakikat adına yürüttüğü siyaseti onları rahatsız etmesidir. Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar. Bugün pek çok siyasi partiden Sayın Cumhurbaşkanımıza destek mesajları verdi.

"Vahim başka unsurların olduğu görülmekte"

Namık Tan bir konuşma yaptı. Bu konuşmada da Mavi Vatan'a saldıran ifadeler kullandı. Sayın Namık Tan'ın açıklamalarının Yunan ve Rum basınında büyük bir coşkuyla karşılandığını gördük. Namık Tan'ın bunları eleştiri olarak söylediği açıklaması yapıldı. Açıklama yapıldığı andan itibaren Sayın Yankı Bağcıoğlu bu açıklamaları eleştirdi. O konuşma baştan sona izlendiğinde vahim başka unsurların da olduğu görülecektir.

"Namık Tan'ın sözleri yayınlansın"

CHP Sözcüsü bizim özürüm dilememiz gerektiğini söylüyor. Kendisi Namık Tan'ın sözlerinin Twitter'dan yayınlasın. Mavi Vatan'la olduğu kadar Türkiye'nin milli güvenliğini korumakla ilgili vahim kelimeler olduğu görülecek. Bu olay gündem oldu, biz yine siyasi prensip gereği düzeltirler diye bekledik. Ben 12 saat bekledim ve sonra açıklama yaptım.

Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti

Bir diğer gündem konusu Sayın Abbas ile ilgili ortaya koyulan tutumlar. Haftalar önce biz uçakta Ankara'dan İstanbul'a giderken Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edildiği Cumhurbaşkanımıza bildirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da sayın Abbas'ı TBMM'ye davet etmemiz gerektiğini ifade ettiler ve arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler. Meclis Başkanımızla karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek ifade etti. Başka bir zamanla içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmiş.

Sayın Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah'ın oylarıyla seçildiğini unutmasın diyor. Biz bütün vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza verdiği oydan dolayı müteşekkiriz. Siyasal egoizmden uzak durulması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.