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Otomobilin bagajında yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Otomobilin bagajında yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Erzurum’da göçmen kaçakçılarına göz açtırmamaya devam ediyor. Ekiplerin yaptığı operasyonda otomobilin bagajında bir göçmen yakalandı. Olayın şüphelisi bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak batı illerine sevkini sağlayan bir araç tespit edildi.

Söz konusu otomobil uygulama noktasında durdurularak yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında ülkeye illegal giriş yapan bir kaçak göçmen yakalandı. Olayın şüphelisi bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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