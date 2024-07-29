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Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkıyor! TFF duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkıyor! TFF duyurdu

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletlerinin yarın satışa sunulacağını duyurdu.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, yarın saat 09.00'da satışa çıkacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.

Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

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