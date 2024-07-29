BIST 10.755
DOLAR 33,02
EURO 35,74
ALTIN 2.540,39
HABER /  DÜNYA

İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlandığı iddia edildi

İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlandığı iddia edildi

İsrail hükümetinin, İngiltere'de yakın zamanda iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin İsrail'e silah satışını sonlandırmasını beklediği, başka ülkelerin de bu adımı atmasından endişelendiği bildirildi.

Abone ol

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlanıyor.

İsrail hükümeti, İngiltere'nin Tel Aviv'e savunma ihracat lisansını ilerleyen günlerde iptal edeceğini değerlendiriyor. Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki başka ülkelerin de benzer adımlar atabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.

İngiltere'de Keir Starmer liderliğinde yeni hükümet, birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik bir önceki hükümetin yaptığı itirazını geri çekmişti.

Hükümet ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kesilen finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yolcu treni raydan çıktı! 140 kişi yaralandı
Yolcu treni raydan çıktı! 140 kişi yaralandı
Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı
Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten 8 numara transferi için açıklama
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten 8 numara transferi için açıklama
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! Vatandaş isyan etti: Belediye başka şeylerden kar yapsın
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! Vatandaş isyan etti: Belediye başka şeylerden kar yapsın
Geliyor TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! 1060 yeni konut geliyor
Geliyor TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! 1060 yeni konut geliyor
Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine başladı
Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine başladı
Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam iddiası! Tarih ve rakam verdi
Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam iddiası! Tarih ve rakam verdi
Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Sakarya'da denize girmek yasaklandı!
Sakarya'da denize girmek yasaklandı!
Galatasaray, genç oyuncusu Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a kiraladı
Galatasaray, genç oyuncusu Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a kiraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kenan Işık için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kenan Işık için taziye mesajı