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Yolcu treni raydan çıktı! 140 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yolcu treni raydan çıktı! 140 kişi yaralandı

Rusya'nın Volgograd bölgesinde yolcu treninin, bir yük kamyonuna çarparak raydan çıkması nedeniyle yaklaşık 140 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Kazan'dan Adler bölgesine giden yolcu treninin Volgograd'da kaza geçirdiği belirtildi.

Trenin yük kamyonuna çarpması nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaklaşık 140 kişinin yaralandığı, 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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