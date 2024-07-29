BIST 10.833
DOLAR 33,01
EURO 35,77
ALTIN 2.538,02
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da denize girmek yasaklandı!

Sakarya'da denize girmek yasaklandı!

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde iki gündür etkili olan yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, ziyaretçileri denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Abone ol

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, ziyaretçileri denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, genç oyuncusu Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a kiraladı
Galatasaray, genç oyuncusu Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a kiraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kenan Işık için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kenan Işık için taziye mesajı
CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında suç duyurusu
CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında suç duyurusu
Kuzey Tunçelli'den harika performans
Kuzey Tunçelli'den harika performans
Bahçeli'den Kenan Işık paylaşımı
Bahçeli'den Kenan Işık paylaşımı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değil
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değil
Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak
Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Mesajımız gayet açıktır...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Mesajımız gayet açıktır...
İsrail 297 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı arttı
İsrail 297 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı arttı
Kurtulmuş'tan Katz'a sert tepki: Duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz
Kurtulmuş'tan Katz'a sert tepki: Duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz
Filenin Sultanları'ndan Hollanda karşısında muhteşem geri dönüş!
Filenin Sultanları'ndan Hollanda karşısında muhteşem geri dönüş!