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Bahçeli'den Kenan Işık paylaşımı

Bahçeli'den Kenan Işık paylaşımı

10 yıldır komada olan oyuncu-sunucu Kenan Işık, 76 yaşında bugün hayatını kaybetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kenan Işık için başsağlığı mesajı paylaşarak "Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

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Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır devam eden yaşam mücadelesini bugün kaybetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel sosyal medya hesabından Işık için başsağlığı mesajı paylaştı. "Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanan Bahçeli'nin paylaşımı şöyle

"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık’ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun inşallah."

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