İsrail, 220 milyon dolar değerinde, hassas güdümlü havan mühimmatı satın aldığını duyurdu

İsrail Savunma Bakanlığı, yerli bir şirketten 220 milyon dolar değerinde binlerce hassas güdümlü havan mühimmatı satın aldığını duyurdu.

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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in 220 milyon doları aşkın değerde, hassas güdümlü "Iron Sting" mühimmatı siparişini imzaladığı belirtildi.

Söz konusu alımın İsrail merkezli bir şirketten yapıldığı ve bununla İsrail Kara Kuvvetlerinin operasyonel gücünün artırılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, lazer güdümlü teknolojisinin kullanıldığı mühimmatlarla hedefi tam isabet vurarak, "savaşçılar dışındakilerin zarar görmesinin önlenebileceği" savunuldu.

İsrail ordusu, yaklaşık 10 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanında 130 binden fazla Filistinlinin ölmesine ve yaralanmasına yol açması dolasıyla uluslararası tepkileri üzerine çekiyor.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.