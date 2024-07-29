BIST 10.816
DOLAR 33,01
EURO 35,80
ALTIN 2.537,35
HABER /  GÜNCEL

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

2024-2025 eğitim yılı öncesi LGS 1. Nakil sonuçları merakla bekleniyordu. LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Nakil süreci içerisinde işlemlerini tamamlayan binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemin değerlendirmesini tamamlamasının ardından sonuçlarını sorgulama başladı. İşte, LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı.

Abone ol

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. LGS nakil (ek tercih) sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyordu. Öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil süreci için internet üzerinden lise boş kontenjanlarını araştıran veliler ve eğitimciler, bu bilgiler kapsamında nakil işlemlerini tamamlamıştı. İşte LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı.

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı 

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.

LGS nakil sonuçları açıklandığı zaman Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sayfası üzerinden sorgulanabilecek.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS
ÖNCEKİ HABERLER
Bayrampaşa'da halde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı: 5 yaralı
Bayrampaşa'da halde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı: 5 yaralı
Boşanmada erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımları ile eşit kusur sayıldı
Boşanmada erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımları ile eşit kusur sayıldı
Altın haftaya yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Altın haftaya yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
10 yıldır komadaydı Kenan Işık'tan kötü haber geldi!
10 yıldır komadaydı Kenan Işık'tan kötü haber geldi!
Skandal paylaşıma Ersan Şen'den çok sert tepki!
Skandal paylaşıma Ersan Şen'den çok sert tepki!
Mühendislik bölümü tercih edecek öğrencilere tavsiyeler
Mühendislik bölümü tercih edecek öğrencilere tavsiyeler
"Star Wars" filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü açık artırmada satıldı
"Star Wars" filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü açık artırmada satıldı
Her ay ek ödeme yapılacak rakam belli oldu! Meclis'ten peş peşe hamle
Her ay ek ödeme yapılacak rakam belli oldu! Meclis'ten peş peşe hamle
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Ev almayı düşünenler dikkat! "Konut alımında fırsat zamanı!"
Ev almayı düşünenler dikkat! "Konut alımında fırsat zamanı!"
Bakan Mehmet Şimşek talimat verdi! Maliye gelir beyan etmediği halde lüks araç kullananların peşine düştü
Bakan Mehmet Şimşek talimat verdi! Maliye gelir beyan etmediği halde lüks araç kullananların peşine düştü
Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı
Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı