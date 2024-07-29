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10 yıldır komadaydı Kenan Işık'tan kötü haber geldi!

10 yıldır komadaydı Kenan Işık'tan kötü haber geldi!

Beyin kanaması geçirdikten sonra 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık'ın 76 yaşında vefat ettiği bildirildi.

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Oyuncu ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. 'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan Işık', Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir evinde tedavi görüyordu.

Yaklaşık 10 yıldır komada olan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir dönem ameliyata alınan Kenan Işık'tan acı haber geldi. Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti.

Kenan Işık'ın eşi son durumunu anlatmıştı

Tedavisi uzun yıllardır evde devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda eşi Beril Işık "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" demişti.

Kenan Işık kimdir?

1947'de Malatya'da doğan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu yazdı.

21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı bildirildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık'a müdahale edildi. Kenan Işık 10 yıldır komadaydı.

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