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Ticaret Bakanlığı tüketiciyi mağdur eden e-ticaret firmalarına ceza uyguladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanlığı tüketiciyi mağdur eden e-ticaret firmalarına ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden 40 e-ticaret firmasına yılın ilk yarısında 230 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, perakende ticarette payı ve önemi artan mesafeli satışların, kolay, çabuk ve pratik bir alışveriş metodu olması sebebiyle tüketiciler için vazgeçilmez hale geldiği ancak bu tür alışverişlerde sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanının olmaması, satıcı ile yüz yüze iletişim kurulmaması gibi hususların tüketicileri istismara karşı daha zayıf duruma getirdiği bildirildi.

Bu alışverişlerde tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi ile sözleşmeden cayma ve ürün teslimine ilişkin hakların önem arz ettiğine işaret edilen açıklamada, bu hususların Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl içerisinde tüketicilerden Bakanlığa gelen başvurulara dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını teminen başta tüketicinin bilgisi ve onayı olmaksızın ürünün stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve bu sürelere uyulmaması nedeniyle tüketiciler tarafından feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılmaması konuları olmak üzere tüketici mağduriyetlerinin yoğunlaştığı hususlarda Bakanlığımızca inceleme ve denetimler yapıldı. Bu kapsamda 2024 yılının ilk yarısında denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon lira idari para cezası uygulandı."

 Dolandırıcılık kapsamında değerlendirildi

Denetimler kapsamında 7 firmanın faaliyetlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme raporlarına ek 7 soruşturma raporu hazırlanarak ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için Bakanlığımızca Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edilecektir."

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