BIST 10.891
DOLAR 32,96
EURO 35,83
ALTIN 2.535,65
HABER /  DÜNYA

Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazana isim açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazana isim açıklandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını açıkladı.

Abone ol

Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'kafadan sıkıntısı var' cevabı
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'kafadan sıkıntısı var' cevabı
Sokak hayvanları düzenlemesi: Kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Sokak hayvanları düzenlemesi: Kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Hakan Fidan'dan Katz'ın Erdoğan paylaşımına tepki: Siyonist çevreler telaş içindeler
Hakan Fidan'dan Katz'ın Erdoğan paylaşımına tepki: Siyonist çevreler telaş içindeler
Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti
Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan alçak tehdit!
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan alçak tehdit!
Batman'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 4 ölü!
Batman'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 4 ölü!
İsrail'den Lübnan'daki sınır bölgelere yoğun hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'daki sınır bölgelere yoğun hava saldırısı
Mersin'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
Mersin'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...
Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...
Hatay'da korkutan deprem! Şiddeti belli oldu
Hatay'da korkutan deprem! Şiddeti belli oldu
Gaziantep'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Gaziantep'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor