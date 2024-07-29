BIST 10.891
DOLAR 32,96
EURO 35,83
ALTIN 2.535,65
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 ENB 843 hafif ticari araç, 43 DZ 701 plakalı kamyonet, 43 SD 268 plakalı otomobil ve 43 ND 589 plakalı otomobil, Siner Mahallesi yakınındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 43 DZ 701 plakalı kamyonetteki Ramazan K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mustafa Hakan G, Fahrettin Kerim M, Murat A, Ahmet Ö, Ramazan D, Şahin S, İsmail Ç. ve Cemalettin A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan'dan Katz'ın Erdoğan paylaşımına tepki: Siyonist çevreler telaş içindeler
Hakan Fidan'dan Katz'ın Erdoğan paylaşımına tepki: Siyonist çevreler telaş içindeler
Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti
Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan alçak tehdit!
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan alçak tehdit!
Batman'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 4 ölü!
Batman'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 4 ölü!
İsrail'den Lübnan'daki sınır bölgelere yoğun hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'daki sınır bölgelere yoğun hava saldırısı
Mersin'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
Mersin'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...
Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...
Hatay'da korkutan deprem! Şiddeti belli oldu
Hatay'da korkutan deprem! Şiddeti belli oldu
Gaziantep'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Gaziantep'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Türkiye ile Libya arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Libya arasında mutabakat zaptı imzalandı
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir hayatını kaybetti
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir hayatını kaybetti
Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi