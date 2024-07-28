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İsrail'den Lübnan'daki sınır bölgelere yoğun hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'daki sınır bölgelere yoğun hava saldırısı

Lübnan-İsrail sınırındaki gerilim, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'e roket düşmesiyle tırmandı, İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı. Saldırılar sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

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Lübnan-İsrail sınırındaki gerilim, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'e roket düşmesinin ardından tırmandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde farklı noktaları hedef aldı. Bölgedeki sınır beldeleri, İsrail İHA'ları ve savaş uçaklarıyla vuruldu.

Mecdel Şems'te 12 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail'e erken döndü.

Beyaz Saray, Mecdel Şems'e roket düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Hizbullah'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

İsrail olayın ardından, Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tutmuş, Hizbullah ise olayla bağlantısı olmadığını ve sadece "askeri hedeflerin" vurulduğunu duyurmuştu.

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