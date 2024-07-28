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Esra Ezmeci'yi kızdıran itiraf! 'Kaynanamla beraber...'

Esra Ezmeci'yi kızdıran itiraf! 'Kaynanamla beraber...'

Esra Ezmeci kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Takipçilerinin cinsel hayatlarına dair sorularına yanıt veren Ezmeci, bir itirafta bulunan takipçisine sert yanıt verdi.

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Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Cinsel hayatlarını ve sırlarını açık açık mesaj atan takipçiler zaman zaman ağızları açık bıraktırıyor.

Ezmeci'ye mesaj atan bir kişi, ''Kaynanamla beraber ilişki yaşıyorum 2 yıldır kaynanam beni sürekli istiyor sizce bu normal mi?'' diye sordu.

İtiraf karşısında neye uğradığını şaşıran Esra Ezmeci sinirlendi. Ezmeci bu itirafı paylaşarak, ''Bence burada hiçbir şey normal değil, siz de dahil. Bir an önce bu durumu sonlandırın. Eşinize daha fazla haksızlık yapmayın. Eşinizle de evliliğinizi sonlandırmanız doğru olur" dedi.

Esra Ezmeci ayrıca takipçilerine tavsiyelerde de bulundu. "Cinselliği sevmiyorsunuz ama eşiniz çok seviyorsa ne yapmalısınız?" diyen ünlü psikolog şunları söyledi:

"Cinsellik bir ilişkide sevgi aktarımı ve özel bir paylaşımdır. Erkeklerde de kadınlarda da cinsellik sonrasında çok özel bağlayıcı ve mutluluk verici hormonlar devreye girer. O yüzden evliliğinizin yolunda gitmesi için düzenli bir cinsel hayatınız olması çok önemli. Cinselliği önemseyin ve karı koca olarak yatağa birlikte gitmeye çalışın."

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