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Müzik festivalinde izdiham felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müzik festivalinde izdiham felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kongo'da bir stadyumda gerçekleştirilen konserde izdiham yaşandı. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.

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Kongo'nun başkenti Brazavil'de bulunan Stade des Martyrs stadyumundaki etkinlik faciayla son buldu. Popüler bir Kongo gospel şarkıcısı olan Mike Kalambayi'nin sahne aldığı stadyumda izdiham yaşandı. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. 

Yetkililer izdihamın nedenine ilişkin bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Ancak etkinliği organize eden yerel müzik yönetim şirketi, güvenlik güçlerinin bazı sorun çıkaranları etkisiz hale getirmeye çalışmasıyla kaosun çıktığını söyledi.

Yönetim şirketi Maajabu Gospel'dan yapılan açıklamada, çok sayıda müzisyen ve papazın da yer aldığı konsere yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Olay yerinden ve yayından alınan görüntülerde, stadyumun dışında barikatların önünde toplanan ve içeri girmeyi bekleyen büyük kalabalıklar görülüyor.

İçeride insanların sahnenin merkezine doğru koştuğu görülüyordu.

Kongo'da geçmiş yıllarda da bu tür izdihamlar yaşandı. Bu olaylar çoğunlukla aşırı güç kullanımı gibi yetersiz kalabalık kontrol önlemlerinden kaynaklanıyordu.

Geçtiğimiz ekim ayında da aynı stadyumda bir müzik konseri sırasında yaşanan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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