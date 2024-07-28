Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi.

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Terörle mücadelenin sürdüğü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yeni gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

MSB bölge saydı

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" dendi.