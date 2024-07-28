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İran'da Pezeşkiyan dönemi resmen başladı: Mazbatasını Hamaney'den aldı

İran'da Pezeşkiyan dönemi resmen başladı: Mazbatasını Hamaney'den aldı

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni kazanan Mesud Pezeşkiyan, mazbatasını İran dini lideri Ali Hamaney’den aldı. Pezeşkiyan'ın salı günü parlamento önünde yemin etmesi bekleniyor.

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı onaylayarak mazbatasını teslim etti.

Hamaney'in ofisinin müdürü tarafından okunan bir mesajda, "Bilge, dürüst, popüler ve alim Sayın Pezeşkiyan'a verilen oyu onaylıyorum ve kendisini İran İslam Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak atıyorum." denildi.

Başkent Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen törene İranlı üst düzey yetkililer ve yabancı diplomatlar katıldı.

Törende konuşan Hamaney, seçim sürecindeki tartışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Seçimde kaybedenimiz yoktur. Millet galip geldi. Halk, değerli bir cumhurbaşkanı seçti. Hepimiz büyük işler başarması için ona ve hükümetine yardım etmeliyiz." dedi.

Ülkesinin dış politika tercihlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hamaney, önceki hükümet dönemindeki komşularla ilişkileri önceleyen politikanın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dış politika alanındaki önceliklerimiz komşularımız, Asya ve Afrika gibi ülkeleri gibi diplomasimizin kapsamını genişleten ülkelerdir. Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız yok ancak onlar bize karşı son yıllarda kötü tutum sergilediler." diye konuştu.

Savaş ve soykırım suçlarıyla itham edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasına da değinen Hamaney, "Siyonist rejim bir devlet değil, bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir. Savaş suçlusunun (Netanyahu) Amerikan Kongresi'nde dinlenmesi büyük rezaletti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "Ben tüm kalbimle bu insanlara hizmet edeceğime söz veriyorum ve şehitlerimizin, bu vatan için canlarını ortaya koyanların yoluna devam edeceğime söz veriyorum." dedi.

İran lideri Hamaney'in ortaya koyduğu vizyona göre hareket edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Liderin genel politikalarının çerçevelerini işler hale getirmeliyiz. Birlik olup bu politikaları uygularsak ülke en iyi noktaya ulaşır." değerlendirmesinde bulundu.

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