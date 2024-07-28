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Tahliye olmama nedeni belli oldu: Kaçma şüphesi engeli

Tahliye olmama nedeni belli oldu: Kaçma şüphesi engeli

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti davasında yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın tahliye talebi eksik evrak ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle reddedildi.

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Dilan ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın tahliye talebinin neden reddedildiği ortaya çıktı.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti. Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, Dilan Polat yönünden ise ayrı bir parantez açtı. Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti. Ayrıca Mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.

Sabah’tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre; sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydeden mahkeme, hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunun altını çizdi. İtirazı reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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