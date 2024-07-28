Kızlarını sahipsiz köpeklerin saldırısında kaybeden aileden Tunahan'a destek ziyareti

Antalya'da iki yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın anne ve babası, Tunahan Yılmaz'a milli futbolcu Arda Güler imzalı krampon hediye etti.

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Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanlığı da yapan Murat Pınar, eşi Derya Pınar ve derneğin Fransa'da yaşayan gönüllüsü Erdal Ünlü, Tunahan Yılmaz'ı Keçiören'deki evinde ziyaret etti. Ziyarette, milli futbolcu Arda Güler tarafından imzalanan kramponun yanı sıra çeşitli hediyeler de Tunahan Yılmaz adına baba Halil Yılmaz'a verildi.

Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, oğlunun genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Baba Halil Yılmaz, "Yalnız günü gününü tutmuyor. Mesela sabah kalktığı zaman ilkten huysuzlaşıyor. Onun bu durumuna biz de üzülüyoruz. Bazen de durumu iyi, o günü de öyle atlatıyor. Doktorumuz Hakan Bey de açıklama yaptı zaten. İki yıllık ameliyat programı belli, daha sonra aşama aşama devam edecek." dedi.

Halil Yılmaz, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bizim tek amacımız var, başka Tunahanların canı yanmasın. Sağ olsun Mahra'nın babası Murat Bey ve annesi Derya Hanım da bugün ziyarete geldiler. Biz böyle bir aile olduk. Türkiye'de bize dualarını ve desteklerini eksik etmeyen insanlardan Allah razı olsun."

"'Çocuklarınızı alet etmeyin' diyen milletvekilini asla unutmayacağım"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen ve sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında da konuşan Halil Yılmaz, komisyon görüşmelerine katıldıklarını hatırlattı.

Halil Yılmaz, kendilerinin mağdur aileler olarak oraya gittiğini, ancak bazı milletvekillerinin kendilerine sanki mağduriyet yaşatan taraf gibi hissettirdiklerini kaydederek, "Bize çok hakaret ettiler. 'Çocuklarınızı alet etmeyin' diyen milletvekilini ömrüm boyunca asla unutmayacağım. 'Burası dağ başı mı' diyen milletvekillerimizi unutmayacağım. Bunları şiddetle kınıyorum." dedi.

Kısırlaştırmayla başıboş sokak köpeği sorununun çözülemeyeceğine inandığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben, saldırgan ve hastalıklı olanların uyutulmasından yanayım. Bizim tek amacımız sokaklarımız, parklarımız güvenli olsun, gerisi önemli değil. Gerisi devlet büyüklerimize kalmış."

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yasa teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere ve konu hakkında kendilerinin sesi olanlara da teşekkür etti.

"'Başka Mahralar ölmeyecek' diye kızıma bir söz vererek derneği kurdum"

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar ise ziyaret için Tunahan'ın sağlık açısından toparlanmasını beklediklerini ifade etti.

Başkanı olduğu derneği, kızı öldükten sonra kurduğunu hatırlatan Pınar, "Ben, Mahra'yı mezara koyarken 'Başka Mahralar ölmeyecek' diye kızıma bir söz vererek Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğini kurdum. O günden bu güne 25'i çocuk 77 vatandaşımızı kaybettik." dedi.

Tunahan Yılmaz'ın da bu konuda en çok mağdur olanlar arasında yer aldığına işaret eden Pınar, "Diğer evlatlarımız gibi Tunahan da bizim için çok değerli. Onu bugün ziyaret etmemizin en büyük sebebi de bu zaten." diye konuştu.

"Mağdur bir anneyi boyunlarını öne eğip dinlemelerini beklerdim"

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin komisyondan geçtiği gün de TBMM'de olduklarını hatırlatan Pınar, bazı milletvekillerinin o gün kendisine, eşine ve Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'a "saldırdıklarını" ifade etti. Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırıda bulunan milletvekillerinin, bizi temsil ettiklerini o anda unutması hiç kabul edilebilir değil. Biz asılız, onlar bizim vekilimiz. Hangi partiden olurlarsa olsun bizi temsilen oradalar. Milletin meclisinde bizim adımıza çalışıyorlar. Bunu unutarak hareket ettiler. 'Önce çocuk, önce insan', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen mağdur bir anneyi boyunlarını öne eğip dinlemelerini beklerdim."

"Yasa Meclis'e geldiğinde desteklerini bekliyoruz"

Pınar, başıboş sokak köpeklerine ilişkin dernek olarak bugüne kadar 200'e yakın milletvekili, bakan, bakan yardımcısı ile görüştüğünü hepsinin hepsi 'önce insan' dediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye seçimlerinden önce de bütün adaylar bunu seçim vaadi yapsa da bugün geldiğimiz noktada bu yasaya karşı çıktıklarını görüyorum. Bizzat benle görüşmelerinde bu konuya sonuna kadar destek verip sokaktaki köpeklerin toplatılacağını söyleyen bir genel başkanın, bugün farklı bir görüş sergilememesi gerekirdi. Onların da tekrar 'önce insan, sonra hayvan refahı' deyip yasa Meclis'e geldiğinde desteklerini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Yasa teklifine desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Pınar, şunları söyledi:

"Kendisinin bu konuda yaptığı üç açıklamayı hatırlıyorum. Bu açıklamalarının takipçisi olup talimat vermişti. Talimatlarının da takipçisi olup Meclis'e gelmesinde verdiği destek için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 'önce insan' diyen ve yasa teklifini hazırlayan tüm komisyon üyelerine, milletvekillerine teşekkür ediyorum."

"Bulgaristan'dan çıkın İsveç'e kadar bir tane başıboş köpek yok"

Derneğin Fransa'da yaşayan ve Arda Güler imzalı kramponu Tunahan Yılmaz'a ulaştıran gönüllüsü Erdal Ünlü ise Tunahan Yılmaz'ın daha önce milli futbolcu Arda Güler'den imzalı forma istediğini, kendilerinin, formaya ulaşamasalar da imzalı krampona ulaştıklarını dile getirdi.

Ünlü, geçen hafta yasa teklifiyle komisyondaki tartışmalarda mağdur aileleri gördükten sonra bizzat gelip hediyesini vermek istediğini anlattı.

Paris'te yaşadığını belirten Ünlü, "Gerek Fransa gerek Almanya, İngiltere, Bulgaristan'dan çıkın İsveç'e kadar bir tane başıboş köpek yok." dedi.