TBMM'de 3 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 3 kanun teklifi kabul edildi.

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Genel Kurulda önce Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif üzerine söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Gazze ile işbirliğinin artırılması halinde söylenenlerin bir kıymetinin olacağını vurgulayarak, "Uluslararası kurumların çifte standardını gözler önüne sereceğiz fakat bunun yanında bu çifte standarda son vermek adına ülkemizi güçlü kılacak adımları da atmamız gerekmektedir. Adil ve yeni bir dünyayı kurmak için ancak yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi kurmakla adil bir dünyanın inşasını başlatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise Türkiye olarak dış politika tercihlerinde tarihi, coğrafi ve iktisadi gerçeklerin rehberliği ile milli menfaatler doğrultusunda bir stratejik vizyona sahip olunması gerektiğini anlattı.

Ergun, "Komşularımızla olan ilişkilerimizi milli menfaatlerimiz doğrultusunda ve barışçıl yollarla inşa etmeye gayret gösterilmelidir." dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisiyle uluslararası arenada güçlü bir aktör haline geldiğini belirterek, "Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da oynadığı rol ekonomik ve stratejik işbirlikleriyle pekişmiştir. Bu bağlamda Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile olan ilişkilerimiz hem ülkemizin menfaatleri hem de bölgesel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır." yorumunu yaptı.