Trump sözü verdi, Bitcoin bir saat içinde uçuşa geçti:

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını açıkladı.Trump'ın konuşmasıyla birlikte Bitcoin'in fiyatı saatlik işlemlerde yüzde 2 artış gösterdi.

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü verdi. Trump, "Eğer kripto geleceği tanımlayacaksa, ABD'de çıkarılmasını, basılmasını ve üretilmesini istiyorum. Bitcoin Ay'a gidiyor ve Amerika'nın bu yola öncülük eden ülke olmasını istiyorum" dedi. Trump'ın konuşmasının ardından Bitcoin uçuşa geçti.

Trump, Nashville'de düzenlenen Bitcoin Konferansı'nda kripto para birimlerine ilişkin politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın konuşmasının ardından 1 saat içinde Bitcoin'in fiyatı saatlik bazda yüzde 2 artarak 68 bin 765 dolara ulaştı.

ABD'nin kripto para ve Bitcoin teknolojisini benimsememesi halinde bunu Çin'in benimseyeceğini belirten Trump, Çin'in egemen olmasına izin veremeyeceklerini, Çin'in başarılı olmasını istemediğini söyledi.

Trump, "ABD'nin teknolojide, bilimde, imalatta, yapay zekada ve uzayda birinci olmasını istiyorum." diye konuştu.

ABD'nin "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını vurgulayan Trump, "Eğer kripto geleceği tanımlayacaksa, ABD'de çıkarılmasını, basılmasını ve üretilmesini istiyorum." dedi. Trump, "Bitcoin Ay'a gidiyor ve Amerika'nın bu yola öncülük eden ülke olmasını istiyorum." diye ekledi.

Yaklaşık 175 milyon insanın Bitcoin ve kripto para birimiyle ilgilendiğine işaret eden Trump, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini kripto para birimine ilişkin düzenlemeleri nedeniyle eleştirdi.

Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) "Bitcoin'i yok ettiğini" savunarak, "Göreve geldiğim ilk gün Gary Gensler'i kovacağım ve yeni bir SEC başkanı atayacağım." ifadelerini kullandı.

Göreve gelir gelmez Bitcoin ve kripto başkanlık danışma konseyi de atayacağını belirten Trump, bu konseyin görevinin tüm sektörün yararına şeffaf düzenleyici yönetmelikler hazırlamak olacağını ve bunu 100 gün içinde tamamlayacaklarını aktardı.

Ayrıca Trump, ABD başkanı olduğu sürece asla bir Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) olmayacağını kaydetti.

"Bitcoininizi asla satmayın"

Bitcoin'in dolar için bir tehdit olmadığını savunan Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor." diye konuştu.

Trump, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulundu.

Seçilmesi halinde ABD'nin hükümetin sahip olduğu veya edineceği tüm Bitcoinlerin tamamını elinde tutacağını kaydeden Trump, bunun stratejik ulusal Bitcoin stokunun çekirdeğini oluşturacağını ifade etti.

Trump, "Amerika'nın ihtiyaç duyduğu ve vatandaşlarımızın hak ettiği inovasyon ve Bitcoin yanlısı başkan olacağım." dedi.