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Emirhan Topçu için görüşmeler başladı

Emirhan Topçu için görüşmeler başladı

Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu'nun transferi için Beşiktaş Kulübü görüşmelere başladı.

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Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, futbolcuları Emirhan Topçu için Las Palmas ve Beşiktaş ile görüşme halinde olduklarını duyurdu.

"BEŞİKTAŞ'IN TEMASI VAR"

Hasan Yavuz Bakır açıklamasında, "Emirhan Topçu'yla Las Palmas ilgileniyor. Beşiktaş'ın 2-3 gündür bir teması var. Görüşmeler yapılıyor. Resmi bir yazılı teklif olmaksızın iki kulübün yetkilileri görüşmelerini sürdürmekte. Oyuncumuzun hayalini köreltmek istemiyoruz. Emirhan, başka bir ligde oynamak istediğiyle ilgili bir isteği oldu. Buna saygı duyuyoruz. Oyuncu ve kulübümüzün menfati doğrultusunda süreci sonlandırmak istiyoruz. Hem Las Palmas hem de Beşiktaş niyetli oyuncu için. Şartları oluşturabilirsek süreç 2-3 günde bitebilir." ifadelerini kullandı.

"TAKAS GÖRÜŞMESİ YAPMIYORUZ"

Hasan Yavuz Bakır ayrıca, "Takas görüşmesi yapılmadı. Beşiktaş'ta çok değerli oyuncular var ama bu takas süreçleri biz anadolu kulüpleri için dezavantaj oluyor. Kulüpler istese de oyuncu istemeyebiliyor. Bu da zaman kaybı oluyor. Takas görüşmesi şu anda yok. Beşiktaş ile görüşüyoruz. Ortak bir noktada buluşacağız inşallah. En yakın zamanda bu işi tamamlayacağız." dedi.

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