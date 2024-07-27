BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05
HABER /  DÜNYA

Paris'te metro seferlerinde aksamalar yaşandı

Paris'te metro seferlerinde aksamalar yaşandı

Fransa'da çok sayıda turistin Olimpiyat Oyunları kapsamında bulunduğu Paris'te bazı metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Abone ol

Ülkenin 7 yıldır hazırlandığı Olimpiyat Oyunları'nın startı dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreniyle verildi.

Olimpiyatlar süresince turist sayısının 16 milyona ulaşması beklenen başkent Paris'te bazı metro seferlerinde aksamalar oldu.

Paris'in 8. metro hattının X hesabından yapılan açıklamaya göre, bu hattın geçtiği Opera durağında güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Güvenlik güçlerinin hangi gerekçeyle müdahalede bulunduğu belirtilmedi.

Söz konusu hat, Olimpiyat Oyunları müsabakalarına gitmek isteyen çok sayıda ziyaretçi ve turist tarafından kullanılıyor.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nun haberine göre, Paris ve banliyösü Saint-Denis arası ulaşımı sağlayan Paris 13. metro hattındaki seferler, ciddi bir yolcu kazası nedeniyle yerel saat ile 12.52 ve 14.30 arası durdu.

Tünellerde 6 metro aracı sıkışıp kalırken, bunlardan 3'ünün içindeki yolcular araçlardan indi.

Metro hatları üzerinde yürüyen yolcular en yakın metro durağına ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 10 ölü, en az 24 yaralı
İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 10 ölü, en az 24 yaralı
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ın bizden özür dilemesi lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ın bizden özür dilemesi lazım
TBMM: Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz
TBMM: Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz
Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma
Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma
LGBT propagandasına izin verdiler ama başörtüye izin yok!
LGBT propagandasına izin verdiler ama başörtüye izin yok!
Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalya Çin'in!
Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalya Çin'in!
TSK'nın PKK'ya operasyonu HDP'li Encü'yü çıldırttı
TSK'nın PKK'ya operasyonu HDP'li Encü'yü çıldırttı
Somali tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Somali tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Alexander Djiku'ya Fransa'dan talip çıktı
Alexander Djiku'ya Fransa'dan talip çıktı
SGK'den kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama
SGK'den kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu