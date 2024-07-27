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SGK'den kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SGK'den kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin prim borçlarına karşılık bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan alınmadığını ve teminat olarak kabul edilmediğini bildirdi.

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SGK'den yapılan açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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