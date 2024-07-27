Cumhurbaşkanı Erdoğan 'gerekli adımlar atılacak' dedi en borçlu 5 belediye CHP'nin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ye borçlu belediyelerle ilgili bakanlığın siyasi parti ayrımı gözetmeden bildirimleri göndermeye başladığını söyledi. Erdoğan, "SGK'ya borcu 1 milyarın üzerinde olan 6 ilçe var. 6'nın 5'i CHP belediyesi. 500 milyonun üzerinde olan 26 ilçeden 24'ü CHP'nin..." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik Tören alanında "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Konutlarımızı, dükkanlarımızı söz verdiğimiz şekilde pırıl pırıl tamamladık. Toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkânı tamamladık. Bugün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir çok kentsel dönüşüm projesine de imza attık, 133 konut 20 dükkan inşa edildi. Toplam 368 konut, 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz.

Ayder'i eski güzelliğine kavuşturduk

Güncel rakamlarla Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk. Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatının gerçekleşme oranı yüzde 50'yi geçti. Proje bedeli 6,4 milyar liraya varan projeyi 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz.

Dengeleri bozuldu motor su kaynattı

Muhalefet iş yapmak yerine mazeret üretiyorlar. Bakınız bu haftaki grup toplantımızda emeklilerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettik. Enflasyonla karşılaştırmalı olarak neler yaptığımızı anlattık. Milletimize meydanlarda verdikleri popülizm yerine borçları ödemelerini söyleyince rahatsız oldular.

Abuk subuk işler yapıyorlar

Dengeleri bozuldu, motor su kaynattı. Abuk sabuk işler yapıyorlar. Borç alınırken dost, ödenirken düşmandır misali, borcun üzerine yatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. CHP'nin genel başkanı kendini gülünç duruma düşürüyor. Çöpleri elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış... CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki... Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız? Gülsek mi ağlasak mı, inanın bilemiyoruz.

En borçlu belediyeler CHP'li

96 milyar liralık borcun 65.1 kısmı CHP’li belediye ve iştiraklarına ait. Borcu 1 milyar liranın üstünde olan 6 ilçe var 5’i CHP’li. Büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyarın üzerinde olan 6 ilçe var. 6'nın 5'i CHP belediyesi. 500 milyonun üzerinde olan 26 ilçeden 24'ü CHP'nin... SGK'ya borçlulukta zirveyi kimseye bırakmıyorlar. Borçları katlanarak artıyor. Bunların borç ödeme gibi bir alışkanlıkları yok. Eski genel başkanları, SGK'yı batırmıştı. Belediye başkanları kötü mirası aynen devam ettiriyor.

Dans gösterisine gelince para var

Meydanlarda vaat dağıtmayı biliyorlar... Ne sözlerine sadıklar, ne de borçlarına sadıklar... Vals gösterisine dans gösterisine gelince para var, gazetecilere Roma'yı gezdirmek için para var, kişisel reklam için para var... SGK'ya borç ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. Benim milletim buna kanar mı? Kimse kör değil. Herkes neyin ne olduğunu görüyor. Bahaneleri kabul etmiyoruz.

Gerekli adımlar atılacak

Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden bildirimleri göndermeye başladı. Sonra da gerekli adımlar atılacak. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz. Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem; dersine iyi çalışması, enerjisini milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için emeklilerimiz için en doğru yol budur. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz.