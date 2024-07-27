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Restorasyonu yapılan Yıldız Sarayı'na yoğun ziyaretçi ilgisi

Restorasyonu yapılan Yıldız Sarayı'na yoğun ziyaretçi ilgisi

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden Yıldız Sarayı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

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Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultan 3. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan 2. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da Yıldız Sarayı'nda birçok yapının açılışı gerçekleştirildi.

Kapılarını halka açtığı 20 Temmuz'dan bu yana ziyaretçi akınına uğrayan sarayı, bir haftada 39 bin 385 kişi gezdi.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından ziyarete açılan sarayda "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Has Bahçe" başta olmak üzere birçok yapı ve alan tarihinde ilk kez görüldü.

Sultan 2. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler ilk defa "müze" konseptinde sergilendi. Sultan 2. Abdülhamid ile özdeşleşen, büyüklüğü ve zenginliğiyle "benzersiz" olarak tarif edilen kütüphane de yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

Beşiktaş'ın Yıldız Tepesi'nde kurulan ve asıl şeklini Sultan 2. Abdülhamid döneminde alan Yıldız Sarayı, 1 hafta gibi kısa bir sürede "şehrin en çok ziyaret edilenleri" arasındaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle sarayın 1 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilmesi, ziyaretçi sayısının artışında etkili oldu. Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı, her gün ortalama 6 bin kişiyi ağırladı.

Yıldız Sarayı'nda ilk defa açılan "Büyük Mabeyn Köşkü" en çok ziyaret edilenler arasında dikkati çekti.

Çit Kasrı'nda oluşturulan Sultan 2. Abdülhamid Müzesi önünde de zaman zaman kuyruklar oluştu. Milli Saraylar koleksiyonlarından seçilen, Sultan 2. Abdülhamid'e ve dönemine tanıklık eden eserler, tarih ve sanat meraklılarının beğenisini topladı.

Tarihte "Hamid Bahçesi" olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki göleti ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Sultan 2. Abdülhamid'in kütüphanesine tahsis edilen "Silahhane" bölümü de büyük beğeni topladı. Tarihinde ilk kez gezilebilen kütüphanede ziyaretçiler, paha biçilemeyen binlerce nadir eser arasında bambaşka bir atmosferi teneffüs etme imkanı buldu.

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, pazartesi dışında her gün ziyaret edilebiliyor.

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