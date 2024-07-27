4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Yeri can sıkıcı

Son deprem dün Bingöl'de meydana geldi. 4,2'lik depremin ardından Naci Görür bir açıklama yaptı ve "Deprem küçük ama yeri can sıkıcı." dedi.

Abone ol

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'da yapılan açıklamaya göre sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür şunları kaydetti:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."