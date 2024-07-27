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Pazar tezgahları devrildi, direkler yıkıldı! Ortalık savaş alanı gibi...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pazar tezgahları devrildi, direkler yıkıldı! Ortalık savaş alanı gibi...

 Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar pazar esnafının çadırlarını uçurdu, tezgahlarını devirdi.

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Kentte etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcıların şemsiyelerini uçuran rüzgar, çadırların bağlı olduğu direkleri de yıktı.

Esnaflar Kadir Türker, pazar çadırlarını bağladıkları direklerin tezgahına düştüğünü ve sattığı ürünlerin zarar gördüğünü belirtti.

Akkent Mahallesi'nde kurulan pazarın rüzgar alan bir bölgede olduğunu belirten Türker, "Bulunduğumuz bu yer çok rüzgar alan bir yer. En ufak rüzgarda burada neredeyse fırtına kopuyor. Bugün rüzgar şiddetini artırınca direkler devrildi, çadırlarımız uçtu. Bu sorunu daha önce yetkililere ilettik ama çözüm bulunamadı." dedi.

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