AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den sokak hayvanları çıkışı: Bakanlık ve belediyeler çalışsaydı...

Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile 'dağ' polemiği yaşayan AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den dikkat çeken bir sokak hayvanları paylaşımı geldi.

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Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye ilişkin tartışmalar devam ederken, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son 5 yılda sokak hayvanları için yaptıklarını gösteren tabloyu "Başarının sırrı" olarak sosyal medya hesabından paylaşan Özlü, topu bakanlık ve belediyelere attı ve şunları kaydetti:

"Başarının sırrı aşağıdaki tabloda. Bütün ilçe ve beldelerine hayvan barınağı kuran tek şehir Düzce’dir.

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışsaydı, bütün belediyeler bizim yaptığımızı yapsaydı bugün sokak hayvanları sorunu olmazdı."