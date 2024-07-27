Bizimkiler dizisinin çekildiği Şale Apartmanı gündem oldu

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan 'Bizimkiler'in çekildiği Kadıköy'deki Şale Apartmanı, kentsel dönüşüm tartışmalarıyla gündemde.

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İstanbul Kadıköy'de 50 yılı aşkın süredir ayakta duran ve Bizimkiler dizisine 15 yıl boyunca ev sahipliği yapan Şale Apartmanı, bugünlerde kentsel dönüşüm anlaşmazlıklarıyla karşı karşıya.

Kozyatağı'nın dar sokaklarından birinde yer alan bu tarihi bina, çevresindeki diğer binaların aksine ev sahiplerinin uzlaşamaması nedeniyle yenilenemiyor.

"Sağlamlığını annemlerden biliyorum"

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre, dizinin "Koş Sevim Koş" sahnesinin çekildiği dairenin sahibi Nesrin Hanım, 20'li yaşlarındayken bu eve taşınmış ve hala aynı evde yaşamaya devam ediyor. Dizinin hatıraları nedeniyle binanın kentsel dönüşüme girmesine bir türlü razı olamıyor.

"40 yıldır bu binadayız" diyen bina sakini Nesrin Hanım, "Evimizde Cemil'in pencere sahnesi ve 'Tak Kardeşim Sedat'ın' ev içi sahneleri çekiliyordu. Binamızın iki kat anlamı var benim için. Kayaların üzerinde olduğu için binamızın sağlamlığını zaten annemlerden biliyorum. 36 dairenin diyebilirim ki yarısından daha azı istiyor. Ben hiç istemiyorum" dedi.