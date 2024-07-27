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Salda Gölü sahili kepçe ile tahrip edildi olayının aslı belli oldu

Salda Gölü sahili kepçe ile tahrip edildi olayının aslı belli oldu

Burdur Valiliğince, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sahilinin kepçe ile tahrip edildiği iddiaları üzerine yabancı uyruklu bir kişinin nisanda aracıyla bölgeye girdiğinin tespit edildiği ve kişi hakkında 2 bin 52 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

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Sosyal medyada yer alan Salda Gölü sahilinin bir kısmında araç lastiği izleri görüntüsü ile "Salda Gölü'ne tekrar kepçe sokulmuş. Bravo, doğa katliamında ısrarcıyız" şeklindeki paylaşımlar üzerine Valilik tarafından açıklamada bulunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğanbaba köyü ile Kayadibi Mahallesi arasında kalan bölümde bölgeyi tanımayan yabancı uyruklu A.K'nin 21 Nisan'da aracıyla sahile girerek çamura saplandığı ve yardım istemesi üzerine jandarma ekiplerince aracının mahsur kaldığı yerden kurtarıldığı belirtildi.

Söz konusu kişiye, yasak bölgeye girdiği için cezai işlem de uygulandığının kaydedildiği açıklamada, "Yabancı uyruklu şahsa, yasak olan bölgeye araçla girmesi nedeniyle Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 2 bin 52 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

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