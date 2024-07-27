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Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı yorumlara böyle isyan etti

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı yorumlara böyle isyan etti

Temizlik programlarıyla ünlenen fenomen Kadir Ezildi’nin görüşmediği doktor babası Mehmet Ezildi, hakkında yapılan yorumlara isyan etti.

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Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Nişan törenine babasını çağırmayan Kadir Ezildi, katıldığı programda yıllardır babasıyla görüşmediğini açıklamıştı.

Tgrthaber'in haberine göre gelen yorumlar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Ezildi, "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

Sosyal medyada baba Ezildi için ne söylenmişti?

Kadir Ezildi'nin annesi ve babası, 14 yaşında iken babasının annesini hastanede çalışan başka bir doktor ile aldattığını öğrendikten sonra ayrıldığı iddia edilmişti. Bu ayrılık ve babasının ayrıldıktan sonra iki kardeşi ile hiç ilgilenmemesi Kadir Ezildi'yi derinden etkilediği babasıyla olan ilişkisini kestiği söylenmişti.

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