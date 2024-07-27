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El Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdü ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
El Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdü ölü ve yaralılar var

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde ilerleyen İsrail ordusuyla çıkan çatışmalarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarının Tel el-Hava Mahallesi'nde makineli tüfekler ve el bombalarıyla İsrail askerlerini hedef aldığı belirtildi.

Çıkan çatışmalarda İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Olay yerine gelen İsrailli kurtarma ekiplerinin de anti personel top mermisi ile hedef alındığı aktarıldı.

Kassam Tugaylarının ayrıca, Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'ne giren İsrail askerlerini havan toplarıyla, zırhlı araçları da Yasin 105 füzeleriyle hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları dün Gazze'deki Tel el-Hava Mahallesi'ne giren İsrail ordusuyla Filistin direniş güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini ifade etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

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