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Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma

Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, SGK borçlarının belediyelerden tahsiliyle ilgili söylediği, "CHP, borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar." sözlerine CHP lideri Özgür Özel'den yanıt verdi.

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SGK borçlarının belediyelerden tahsiliyle ilgili, "CHP, borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. Özel, "Haciz koyarım.' Koy. Vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Hesap yapıyormuş, akla bak. Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse başta genel başkan, bütün milletvekilleri 1 milyon 600 bin CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız. Yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: BORÇLARININ ÜSTÜNE YATMAK İÇİN ABUK SABUK İŞLER YAPIYORLAR

SGK borçlarının belediyelerden tahsiliyle ilgili tartışmalar alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar. Bilhassa CHP'nin Sayın Genel Başkanı her açıklamasıyla kendini ve partisini gülünç durumlara düşüyor" sözlerine yanıt gecikmedi.

ÖZEL: DEVLET ELİYLE YALAN ATIYORLAR

Gemlik Belediyesi binasının önünde gerçekleştirilen halk buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sert ifadeler kullandı. Özel şunları söyledi: "Bu rakamların içinde AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerin ödemediği SGK primleri var. Devlet eliyle yalan atıyorlar. Hem SGK'da hem vergide. Kendi dönemimizle ilgili hiç borç bırakmıyoruz. Getireceksin Meclis'e kanunu. Oturacağız, konuşacağız. Geçmiş dönemden o yediğiniz, içtiğiniz, biriktirdiğiniz ve devlete ödemediğiniz o paraları bize ödetemezsiniz.

"HİÇ BU İŞLERE KALKIŞMA"

Onların faizlerini kaldıracaksın, anaparasını böldüreceksin. Herkese eşit davranacaksın. Onun üzerinden bu işleri yapacağız. 'Haciz koyarım.' Koy. Vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Hesap yapıyormuş, akla bak. 'Belediyenin bütün arabalarını bağlayın. Çöpleri toplayamasınlar. Patlayan kanalizasyona gidemesinler.' diyor. 'Ortalığı çöp götürüyor.' deyip siyaset yapacakmış. Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse başta genel başkan, bütün milletvekilleri 1 milyon 600 bin CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız. Yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz."

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