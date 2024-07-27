Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku'ya Fransa'dan talip çıktı. Djiku için Fransız ekibinin gözden çıkardığı rakamı da duyurdular.

Abone ol

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Strasbourg'tan renklerine bağladığı Alexander Djiku için sürpriz bir transfer haberi geçildi.

RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'in aktardığı habere göre Rennes, Alexander Djiku için devreye girdi.

FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Rennes'in Djiku transferi için ayırdığı bütçenin 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euroya yakın bir rakamla ikna edilebileceği vurgulandı.

MOURİNHO KALMASINI İSTİYOR

Haberde Jose Mourinho'nun Ganalı stoperi takımda tutmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe ile 2023-24 sezonunda toplam 36 maça çıkıp 2841 dakika süre alan Djiku, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı da vermişti.

29 yaşındaki Alexander Djiku'nun Fenerbahçe ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.