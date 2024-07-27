BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05
HABER /  DÜNYA

Somali tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Somali tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TSK’nın, Somali’nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek gayesiyle 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Somali'nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından ortak belirlenecek bölgelerinde ve münhasıran tespit edilecek kurallarla bu ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti Grubu tezkereye hayır oyu kullandı.

Somali hükümetinin yardım talebinde bulunduğunun belirtildiği tezkere şöyle:

"Somali ile gerçekleştirilecek bu işbirliği sayesinde, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvence altına alınması ve dış ticaretimiz ile deniz taşımacılığımız açısından kilit önemdeki bölgede istikrara ve güvenliğe katkıda bulunulması ve Somali ile dostluğumuzun tahkim edilmesi, ayrıca uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye düşüren ve milli menfaatlerimizi de olumsuz yönde etkileyebilen Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki terörizm, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı yürütülen çabalara ülkemizin desteğinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.
Bu mülahazalarla, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, 2713 (2023) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimize uygun bir biçimde, gerektiğinde üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütlerle iş birliği imkanları da kullanılarak, Somali ile ülkemiz arasında akdedilen milletlerarası anlaşmaların uygulanması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Somali'nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde ve münhasıran tespit edilecek kurallarla görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 2 yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

ÖNCEKİ HABERLER
Alexander Djiku'ya Fransa'dan talip çıktı
Alexander Djiku'ya Fransa'dan talip çıktı
SGK'den kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama
SGK'den kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk silahlı saldırıda öldürüldü
Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk silahlı saldırıda öldürüldü
ABD'de son anket! Trump mı Kamala Harris mi? İşte son durum...
ABD'de son anket! Trump mı Kamala Harris mi? İşte son durum...
El Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdü ölü ve yaralılar var
El Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdü ölü ve yaralılar var
Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı yorumlara böyle isyan etti
Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı yorumlara böyle isyan etti
Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına ünlü oyunculardan destek çağrısı
Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına ünlü oyunculardan destek çağrısı
Rusya Ukrayna'nın doğusunda yavaş yavaş ilerliyor
Rusya Ukrayna'nın doğusunda yavaş yavaş ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'gerekli adımlar atılacak' dedi en borçlu 5 belediye CHP'nin
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'gerekli adımlar atılacak' dedi en borçlu 5 belediye CHP'nin
Ali Koç'tan TFF açıklaması: Bu değişimin olması iyi oldu, gidenin arkasından konuşmak istemiyorum ama...
Ali Koç'tan TFF açıklaması: Bu değişimin olması iyi oldu, gidenin arkasından konuşmak istemiyorum ama...
Salda Gölü sahili kepçe ile tahrip edildi olayının aslı belli oldu
Salda Gölü sahili kepçe ile tahrip edildi olayının aslı belli oldu