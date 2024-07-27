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Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeydoğu kesimlerde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece ile yarın öğle saatleri arasında Ordu ve Giresun'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren de Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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