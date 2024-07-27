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Paris Medya Merkezi'nde patlama riski!

Paris Medya Merkezi'nde patlama riski!

Paris Medya Merkezi'nin bulunduğu bölge, "patlama riski" nedeniyle bir süre kapatıldı.

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Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi "patlama riski" nedeniyle bir süre kapattı.

Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı. Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı.

Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.

TREN HATLARI KUNDAKLANMIŞTI!

Dün, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki bir tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti

KAYNAK: SPORX

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