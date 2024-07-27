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Donald Trump, Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı

Donald Trump, Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı

ABD’de yapılan ankette eski Başkan Donald Trump, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilerek desteğini açıkladığı yardımcısı Kamala Harris'in 2 puan önünde yer aldı.

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Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilerek desteğini açıkladığı yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump'ın yarıştığı bir anket daha kamuoyuna duyuruldu.

Trump, Kamala Harris'e 2 puan fark attı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı son ankete göre Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini alırken Harris, yüzde 47'de kaldı.

Bu ayın başlarında WSJ tarafından yapılan ankette Trump'ın 6 puan gerisinde kalan Biden'a kıyasla Harris'in performansının önemli bir gelişme kaydettiği görülüyor.

Anket, ayrıca Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde de keskin artış olduğunu ortaya koydu. Bu ayın başlarında yüzde 35 olan oran, 11 puanlık sıçramayla yüzde 46'ya yükseldi. Buna karşılık Trump'ın tercih edilirliği yüzde 47, Biden'ınki ise yüzde 39'da kaldı.

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi

Biden, yaşı, zihinsel uygunluğu ve kasımda Beyaz Saray'ı kazanma yeteneği hakkında haftalarca süren parti içi tartışmaların ardından 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

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