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Erzurum'da mantardan zehirlenen 12 kişi tedavi altına alındı

Erzurum'da mantardan zehirlenen 12 kişi tedavi altına alındı

Kent merkezinde doğadan toplanan mantardan zehirlenen 12 kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Erzurum'da Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen farklı ailelerden 9'u kadın 12 kişi, sokak satıcısından aldıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Zehirlendikleri değerlendirilen 12 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil yoğun bakımda gözetim altına alındı.

96 saat gözetim altında kalacaklar

Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül, gazetecilere, hastaların 96 saat gözetim altında tutulacağını söyledi.

"Her şey kontrol altında"

Mantar alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten Gül şunları söyledi:

Şu an yoğun bakımda 12 hastayı mantar zehirlenmesi açısından takip ediyoruz. Şu anda henüz böbrek, karaciğer yetmezliği yaşayan bir hastamız yok, uygun antidot tedavisiyle takip ediyoruz. Her şey kontrol altında ama ilerleyen saatlerde neler gelişebileceğini tahmin edemiyoruz.

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