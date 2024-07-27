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Beşiktaş yeni yıldızıyla kazandı

Beşiktaş yeni yıldızıyla kazandı

Beşiktaş, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 37 ve 45+1. dakikalarda Rafa Silva attı. Maçın ikinci yarısında gol olmadı ve müsabaka 2-0 sona erdi.

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Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Semih Kılıçsoy, Rashica, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Musrati, Fernandes 11'iyle başladı.

Başkent ekibi ise Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu, Rahman Buğra Çağıran, Amilton, Metahan Mimaroğlu, Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını Rafa Silva'nın 37 ve 45+1'de attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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