Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi

Gazze Şeridi'nde yaşanan zorunlu göç dalgasında, 1 milyon 300 binden fazla Filistinli çeşitli bölgelere taşınmak zorunda kaldı. Bu göç hareketlerinin büyük bir kısmı, Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru gerçekleşti.

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7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, bölgedeki siviller için büyük bir felakete dönüşmüş durumda.

İsrail'in havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun bombardımanlar sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil hayatını kaybetti.

Saldırılar sebebiyle Filistinliler, yaşadıkları yurtlarını terk ederek daha güvenli yerlere göç etmek durumunda kaldılar.

1 milyon 300 bini aşkın Filistinli, evlerini terk etmek zorunda kaldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana evlerini terk eden Filistinlilerin, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı barınma merkezlerine zorunlu olarak göç ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Gazze'deki bütün ailelerin en az bir kere, bazılarının ise 9 kere yerinden edildiği ve bunun Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu" belirttiği raporuna işaret edildi.

Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek çeşitli bölgelere zorunlu olarak göç ettiği, göçlerin büyük kısmının ise kuzeyden güneye gerçekleştiği bilgisi verildi.

İsrail'in saldırıları ve Filistinli sivillerin durumu

Yüzbinlerce kişinin sığındığı mekanların güvenli olmadığı ve çoğu çocuk ve kadın binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin İsrail'in saldırılarında öldüğü ifade edilen açıklamada, uluslararası insancıl hukukun, tüm sivillerin korunmasını garanti ettiği ve korkutma, şiddet veya aç bırakma yoluyla zorla göç ettirilmelerini yasakladığı vurgulandı.

İsrail'in son haftalarda barınma merkezlerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdığına işaret edilen açıklamada, bugün Deyr el-Belah'ta sığınmacıların barındığı Hadice Okuluna düzenlenen saldırıda da 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 31 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.