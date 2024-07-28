Sokak hayvanları kanununun görüşme tarihi belli oldu

İktidarın “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerin öldürülmesini öngören ve kabul edilen önergeye göre 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek.Abone ol
AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek.
Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek.
Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi.