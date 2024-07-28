BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05
HABER /  GÜNCEL

Sokak hayvanları kanununun görüşme tarihi belli oldu

Sokak hayvanları kanununun görüşme tarihi belli oldu

İktidarın “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerin öldürülmesini öngören ve kabul edilen önergeye göre 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek.

Abone ol

AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek.

Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek.

Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump sözü verdi, Bitcoin bir saat içinde uçuşa geçti:
Trump sözü verdi, Bitcoin bir saat içinde uçuşa geçti:
Erdoğan işaret etti, SGK düğmeye bastı! Haciz yolda
Erdoğan işaret etti, SGK düğmeye bastı! Haciz yolda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Netanyahu tezkeresi' paylaşımı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Netanyahu tezkeresi' paylaşımı
Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya boyun eğdi
Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya boyun eğdi
Milli cimnastikçilerden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki final
Milli cimnastikçilerden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki final
Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi
Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi
Donald Trump, Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
Donald Trump, Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
Beşiktaş yeni yıldızıyla kazandı
Beşiktaş yeni yıldızıyla kazandı
Erzurum'da mantardan zehirlenen 12 kişi tedavi altına alındı
Erzurum'da mantardan zehirlenen 12 kişi tedavi altına alındı
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Paris Medya Merkezi'nde patlama riski!
Paris Medya Merkezi'nde patlama riski!
Emirhan Topçu için görüşmeler başladı
Emirhan Topçu için görüşmeler başladı