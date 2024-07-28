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Bakan Yerlikaya: "423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı"

Bakan Yerlikaya: "423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı"

Bakan Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 18-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi, toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini ve toplamda 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 18-25 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi. Denetimler sonucu, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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