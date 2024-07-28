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Memurların toplu sözleşme ikramiyeleri belli oldu! Bakan Işıkhan duyurdu

Memurların toplu sözleşme ikramiyeleri belli oldu! Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden memurların Toplu Sözleşme İkramiyesi konusunda açıklama yaptı. Işıkhan açıklamasında, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" dedi.

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Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından memurların Toplu Sözleşme İkramiyesi konusunda paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık.

Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti.

Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.

İkramiye belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak.

Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Memurlarımız için hayırlı olsun."

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