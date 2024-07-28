Golan'a roket saldırısında 12 kişi öldü! İsrail: Topyekün savaşa hazırlanıyoruz

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir futbol sahasının vurulması sonucu 12 İsrailli hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi de yaralandı. Hizbullah saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade ederken, İsrail ordusu ise saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu. İsrail Ordu Sözcüsü "Hizbullah'a vereceğimiz karşılığa hazırlanıyoruz" dedi.

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden "Topyekün savaşa hazırlanıyoruz" açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'dan dönüşü hızlandırıldı. Netanyahu, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" dedi. İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada savaş uçaklarının gece boyunca Hizbullah hedeflerini vurduğu bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğu belirtildi.

Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah'a vereceğimiz karşılığa hazırlanıyoruz" dedi.

Hizbullah'a vereceğimiz karşılığa hazırlanıyoruz"

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı.

Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.

"Topyekün savaşa hazırlanıyoruz"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden ise "Topyekün savaşa hazırlanıyoruz" açıklaması geldi. Öte yandan normalde pazartesi dönmesi planlanan Netanyahu'nun Washington'dan dönüşünün hızlandırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.



Lübnan Hükümeti, "Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz, tüm cephelerde çatışmaların durdurulması çağrısı yapıyoruz" açıklaması yaptı.

ABD'li yetkililer, "ABD, Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının İsrail ve Hizbullah arasında topyekün bir savaşa yol açmasından oldukça endişeli" açıklaması yaptı.

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu, gece boyunca savaş uçaklarının Hizbullah'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, gece boyunca Lübnan topraklarının derinliklerinde ve güney Lübnan'da, Chabriha, Borj El Chmali, Bekaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam ve Tayr Harfa bölgelerindeki silah depoları dahil olmak üzere bir dizi Hizbullah hedefini vurdu." ifadeleri yer aldı.

İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 7 Ekim 2023'te itibaren sınır hattında şiddeti tırmanan çatışmalar yaşanıyor.