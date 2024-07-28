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CHP'li Tan'ın skandal Mavi Vatan tanımlamasına Cihat Yaycı'dan kınama

CHP'li Tan'ın skandal Mavi Vatan tanımlamasına Cihat Yaycı'dan kınama

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını savunan Mavi Vatan için skandal bir ifade kullandı. Milli konulardaki gayri milli açıklamalarıyla gündeme gelen Tan, bu kez de Mavi Vatan'ı hedef aldı. Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullanan CHP'li isme bir tepki de Cihat Yaycı'dan geldi

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Denizlerdeki Misak-ı Millimiz olan Mavi Vatan davamız için “Masal” nitelendirmesinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ı şiddetle kınıyorum diyerek şunları söyledi;

Kendisini derhal istifa edip, davet alması durumunda Yunanistan parlamentosunda görev almaya davet ediyorum. Bu vesileyle belirtmek isterim ki; Partisi ve ideolojisi ne olursa olsun Türk nesillerinin denizlerdeki hak ve çıkarlarına sahip çıkmayı, korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen haklı ve milli davamız Mavi Vatan ülkümüzün karşısında duran tüm müstemleke ve mandacı zihinlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

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