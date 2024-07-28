AK Parti'den CHP Milletvekili Namık Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" nitelendirmesinin kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifade olduğunu belirten Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.

Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur… Mavi Vatan'ımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır."

Namık Tan tam olarak ne demişti?

CHP İstanbul Milletvekili Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin dış politika tutumunu eleştirerek “Yeri geldi, Osmanlı’yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti.” demişti.